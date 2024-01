Ufficiale: Perisic torna a casa. È un nuovo calciatore dell’Hajduk Spalato

Ivan Perisic torna a casa: l’esterno croato, classe 1989, è un nuovo giocatore dell’Hajduk Spalato, il club in cui è cresciuto e che gli ha permesso di spiccare il volo nel lontano 2006. Il Tottenham ha annunciato di aver ceduto l’ex Inter in prestito gratuito fino a giugno, quando scadrà il contratto. Perisic indosserà la maglia numero 4 e si allenerà per tornare a disposizione prima della fine della stagione. Infatti, l’esterno croato è alle prese con un infortunio da inizio settembre.

Foto: Instagram Hajduk Spalato