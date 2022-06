Perisic sui social: “Sono molto orgoglioso di giocare al Tottenham. Non vedo l’ora di iniziare”

Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Tottenham, e come anticipato nei giorni scorsi ha firmato un contratto che lo legherà agli Spurs fino al 2024. Il croato ha pubblicato a riguardo un post su Instagram: “Sono molto orgoglioso di essermi unito al Tottenham e di iniziare questa nuova avventura. Sono emozionato per ciò che mi aspetta e non vedo l’ora che ci sia la prima partita”

Foto: Sito Ufficiale Tottenham