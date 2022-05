Ora è ufficiale: Perisic al Tottenham, contratto fino al 2024

Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Tottenham, e ha firmato un contratto biennale che lo legherà agli Spurs fino al 2024. Ad annunciare l’acquisto del croato è il club inglese con un comunicato: “Siamo lieti di annunciare il trasferimento di Ivan Perisic. Il nazionale croato di grande esperienza si unirà al Club il 1° luglio dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter e ha concordato un accordo che durerà fino al 2024. Giocatore con più medaglie di vincitori alle spalle, Ivan ha iniziato la sua carriera nelle accademie giovanili di Hajduk Split e Sochaux prima di un breve periodo in prestito al KSV Roeselare in Belgio. Nel 2009 è entrato a far parte del Club Brugge dove, solo alla sua seconda stagione, è stato il capocannoniere del campionato ed è stato nominato calciatore dell’anno del Belgio. Un trasferimento in Germania è seguito nel 2011 con Ivan che ha vinto la Bundesliga e la Coppa di Germania (DFB-Pokal) nella sua prima stagione al Borussia Dortmund, prima di aggiungere una seconda DFB-Pokal e la DFL-Supercup dopo il trasferimento al VfL Wolfsburg nel 2013. “

“Due anni e mezzo dopo firma per l’Inter, da titolare e segna regolarmente con il club italiano fino al ritorno in Germania con una stagione in prestito al Bayern Monaco nel 2019/20, dove diventa UEFA Champions League vincitore, oltre a sollevare un secondo titolo di Bundesliga e il terzo titolo di DFB-Pokal della sua carriera come parte della squadra di triplette del Bayern. A livello internazionale, Ivan ha collezionato 113 presenze con la sua nazionale fino ad oggi, segnando 32 gol. Sempre presente per la sua nazionale, ha giocato un ruolo chiave nel percorso della Croazia verso la finale della Coppa del Mondo in Russia nel 2018, la prima nella storia del Paese. Ha segnato in finale, ma la sua squadra è arrivata seconda alla Francia di Hugo Lloris.”

Foto: Sito Ufficiale Tottenham