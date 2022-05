Perisic libero per il Tottenham. Tutte le strategie dell’Inter

Ivan Perisic andrà al Tottenham, guadagnerà i famosi sei milioni a stagioni per un impegno biennale. Fondamentale il richiamo di Conte per un nuovo progetto Spurs, mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici, confermati i rumori inglesi del tardo pomeriggio. Niente Juve, niente Chelsea, soltanto Tottenham. L’Inter mai ha pensato di rilanciare dopo l’incontro di lunedì scorso, aveva professato fiducia, aveva dato tempo per una risposta fino a mercoledì prossimo, ma i giorni di silenzio di Perisic sono stati la logica conseguenza della sua scelta. Un milione in più a stagione e Perisic vola via, ha deciso così. L’Inter se ne farà una ragione, in piena coerenza: Gosens sarà il titolare della corsia mancina dopo l’investimento di gennaio, il tedesco sarà affiancato probabilmente da un giovane (Cambiaso il nome che abbiamo fatto, piace anche al Napoli). E ora si dedicherà alle altre trattative sul tavolo, quelle retrodatate: Dybala, Mkhitaryan, Bremer più il vice Brozovic (Asllani è il nome di un mese fa, c’è concorrenza e deciderà l’Empoli).

Foto: Twitter Inter