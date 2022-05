Perisic, il silenzio con l’Inter e l’irruzione del Tottenham

Il Tottenham su Perisic, in base a quanto riportato da Miguel Delaney dell’Independent oltre un’ora e mezza fa. Per la verità la fonte inglese è andata oltre: parla di accordo da 6 milioni di ingaggio a stagione per il famoso biennale a quelle cifre invocato dall’esterno. L’irruzione è nell’ordine delle cose, a maggior ragione dopo il silenzio successivo all’incontro di lunedì che aveva portato alla fiducia nerazzurra. L’Inter aveva dato tempi limite mercoledì prossimo per una risposta, probabilmente pensava già di averla. Sarebbe il caso di anticipare e di interrompere il silenzio. Perisic era stato mandato sia al Chelsea che alla Juve, in realtà aveva voluto aspettare l’incontro con l’Inter per poi giocare al rialzo. L’Inter aspetterà ancora la risposta, ma non si strapperà eventualmente i capelli: Gosens è stato preso per fare il titolare, potrebbe essergli affiancato un giovane. Ma prima sarebbe il caso che Perisic comunicasse la sua decisione…

Foto: sito ufficiale Inter