Pereyra, il giro del mondo finisce proprio a… Udine

Robertotorna all’Udinese. Meglio ancora: il suo giro del mondo finisce proprio a …Udine come raccontato qualche giorno fa . La soluzione più logica, dopo che i tentativi per in salto di qualità non sono andati a buon fine. Pereyra era stato offerto a chiunque, si è parlato anche di Inter senza che ci fossero i presupposti e l’interesse. Ha avuto proposte che non ha ritenuto soddisfacenti, sarebbe stato un salto di qualità al contrario, alla fine ha ormai deciso di legarsi nuovamente al suo ultimo club. Sì, proprio così: il giro del mondo di Pereyra finirà proprio a… Udine.Foto: Instagram Udinese