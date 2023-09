Pereyra, il giro del mondo ora può finire a… Udine

Roberto Pereyra è ancora svincolato, è stato offerto a chiunque, compreso qualche club in Sudamerica. Lui ha detto no a un paio di proposte, Sampdoria compresa, perché non convinto di scendere in Serie B. Adesso il suo giro del mondo può finire proprio a…Udine, il club che Pereyra aveva deciso di lasciare per un salto di qualità personale. Confermate le proiezioni dell’ultima settimana, possibile svolta entro due o tre giorni.

Foto: Instagram Udinese