Perché Mkhitaryan è l’acquisto perfetto per l’Inter

Nato come un apprezzamento, proseguito come una possibilità, terminato come un lieto fine: Henrikh Mkhitaryan lascerà la Roma e sposerà il progetto Inter. Ve ne stiamo parlando dallo scorso 18 maggio, oggi il calciatore ha comunicato ai giallorossi che non rinnoverà il proprio contratto. A 33 anni ha deciso di provare una nuova esperienza, resterà nel Belpaese ma cambierà i colori che ne caratterizzeranno la quotidianità, che presto sarà tinta di nerazzurro.

L’armeno ha parlato con Simone Inzaghi, che vede in lui una calzante alternativa a Calhanoglu, potendo anch’egli agire come trequartista di qualità oppure arretrando leggermente il proprio raggio d’azione, seppur con la Roma non abbia agito da mezzala pura com’è invece capitato all’ex Milan. I due, ad ogni modo, parlano la stessa lingua, Mkhitaryan porterà esperienza oltre alla qualità che tutti sono obbligati a riconoscergli. Il classe ’89 saluterà la Roma dopo tre stagioni, contornate da 29 gol in 116 presenze e un ultimo – storico – successo, quello in Conference League.

Foto: sito ufficiale Roma