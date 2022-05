Esclusiva: Mkhitaryan, il rinnovo e le tentazioni tra Italia (anche l’Inter) e Premier

Henrikh Mkhitaryan sta recuperando velocemente per la finale di Conference della Roma a Tirana, resta una pedina molto preziosa nello scacchiere di José Mourinho. E già prima di Tirana è possibile che ci sia un vertice per parlare del rinnovo del contratto in scadenza. La Roma vuole andare avanti, ha proposto un biennale, l’armeno nella Capitale si trova bene e ha dato disponibilità. Ma occhio alle sorprese e alle tentazioni: ci sentiamo di dire che quello di Mkhitaryan è un profilo che piace all’Inter. L’apprezzamento è quello di Simone Inzaghi che vede in Mkhitaryan, 33 anni, il perfetto vice Calhanoglu e quindi anche un possibile trequartista. C’è di più: in Italia il profilo piace al Napoli, in Premier a Tottenham e Aston Villa. La Roma insisterà per il rinnovo, ma attenzione alle sorprese.

Foto: sito ufficiale Roma