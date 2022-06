Percassi: “L’offerta della Lazio per Carnesecchi non è congrua. Lunedì sarà tra i convocati al raduno”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi frena gli entusiasmi dei tifosi della Lazio, su un possibile acquisto da parte dei biancocelesti per Marco Carnesecchi. Come vi abbiamo raccontato in queste settimane, l’offerta della Lazio non è congrua per il valore del calciatore. Nonostante Sarri insista con il giovane portiere azzurro, Lotito deve fare uno sforzo in più.

Queste le parole dell’amministratore delegato. “L’offerta della Lazio per Carnesecchi non è in linea col suo valore. Rino Foschi ce lo offrì dal Cesena quando il ragazzo aveva solo 16 anni, ci sentiamo molto legati a lui. E’ stato operato alla spalla dopo l’infortunio in Nazionale, per ora il nostro obiettivo è recuperarlo e sarà tra i convocati per il raduno di lunedì”

