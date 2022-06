Carnesecchi prima scelta di Sarri: mesi e mesi con il solito balletto

È stata fatta troppo filosofia sul nome del portiere della Lazio. Soprattutto sono stati fatti tanti nomi in libertà, alcuni senza fondamento. In verità, come vi raccontiamo dallo scorso gennaio, Maurizio Sarri ha dato una sola indicazione: Marco Carnesecchi. E ha continuato a seguire quella scia anche quando il portiere si è infortunato seriamente alla spalla ed è stato costretto ad operarsi alla spalla. Perché per Sarri considera Carnesecchi un predestinato, in grado di aprire un nuovo ciclo, per questo motivo la Lazio si sta avvicinando alla richiesta di 18 milioni fatta dall’Atalanta. La Lazio ha Reina come vice, ma potrebbe decidere di prendere un altro portiere esperto, in attesa che Carnesecchi guarisca dall’infortunio. Il problema è che si avanti da mesi così, senza chiudere, il solito balletto Lazio. E magari c’è chi, all’interno del club, preferirebbe Sergio Rico…

Foto: Instagram personale