Percassi: “Koopmeiners? La nostra ottica è rinforzarci anche attraverso le vendite”

Dopo l’evento alla Triennale a Milano, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha così parlato di Teun Koopmeiners, centrocampista nerazzurro che piace molto – come raccontato– alla Juventus: “Mercato? Normale che un giocatore del livello di Koopmeiners interessi a grandi squadre. Penso sia cresciuto molto da quando l’abbiamo preso, ha fatto un percorso fantastico e valuteremo con grande serenità il futuro. L’ottica della società è sempre usare la testa, fare le cose per rinforzarci, anche attraverso le vendite come in questi anni. Se Giuntoli mi ha chiesto di Koop? Non l’ho visto”

Foto: Twitter Atalanta