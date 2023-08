Pellegrino e il Milan: nessuna sorpresa, missione compiuta

Marco Pellegrino giocherà nel Milan: dopo le anticipazioni dei giorni scorsi arrivano ora conferme importanti. Il club rossonero ha raggiunto un accordo con il Platense per circa 3 milioni di euro. Dopo il blitz del presidente del club a Milano, che per il calciatore chiedeva circa 5-6 milioni di euro, le due società hanno dunque trovato un accordo a 3 milioni. Per il difensore, 21 anni, pronto un contratto quinquennale.

Foto: Twitter Platense