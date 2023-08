Marco Pellegrino è sempre più vicino al Milan. Il difensore dell’Atletico Platense è il profilo individuato dalla dirigenza rossonera per completare il reparto difensivo di Stefano Pioli. Il Diavolo è pronto a chiudere l’operazione per 5-6 milioni di euro, il presidente del club argentino è in Italia e ha incontrato il Milan questa sera. La trattativa è entrata nelle fasi calde.

Foto: Twitter Platense