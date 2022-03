Pellegrini agguanta l’Udinese al 94′: pareggio che sa di beffa per i friulani

Contro l’Udinese la Roma era chiamata a dare continuità ai risultati recenti per rilanciarsi in chiave qualificazione alla Champions. Il primo tempo è stato interamente di marca Udinese, e anche la prima palla gol della ripresa è dei friulani con Makengo che ha provato a trovare la porta con un tiro da fuori. I giallorossi ci provano con i subentranti El Shaarawy e Afena-Gyan, ma il risultato non cambia. Si susseguono i cambi e Samardzic costringe Rui Patricio a intervenire sul suo diagonale. Poi al 94′ rigore per i giallorossi per tocco di mano di Becao: Abraham è uscito e batte Pellegrini, che angola e batte Silvestri. Piccolo passo falso per la Roma, che perde terreno dalla Juventus. Pareggio che sa di beffa per l’Udinese, che aveva in mano la partita e assaporava il bis dopo la vittoria di otto giorni fa contro la Sampdoria.

Foto: Twitter Roma