Al 45′ Atalanta fermata dal muro del Genoa. Molina firma il sorpasso dell’Udinese sulla Roma

Due partite di Serie A nella fascia oraria delle 18. A Bergamo l’Atalanta non è riuscita a sfondare il muro eretto dal Genoa. La squadra di Blessin si è dimostrata solida come sempre e ha limitato le sortite offensive dei bergamaschi, che hanno colpito un palo con Muriel e hanno fatto poco altro. Udinese in vantaggio contro la Roma grazie a un gol di Molina da fuori area: perfetto il sinistro a giro di prima intenzione dell’argentino. I friulani dominano e sfiorano il raddoppio con Makengo, la cui conclusione si spegne sulla traversa.

Foto: Instagram Molina