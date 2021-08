Pellegri in orbita Milan: istinto e potenza per Pioli

Era il 28 maggio 2017, ultima gara di Francesco Totti, quando all’Olimpico c’era un ragazzetto di appena 16 anni che si prese inizialmente la scena. Si tratta di Pietro Pellegri che sbloccò la partita alla sua prima da titolare in con la maglia del Genoa. La gara prese poi una piega differente e la squadra giallorossa vinse per 3-2 ma quel gol resterà per sempre nei ricordi del classe 2001 che con quella rete, realizzata a 16 anni e 72 giorni, diventò il terzo più giovane marcatore in Serie A, dopo Amadei e Gianni Rivera. La stagione successiva, alla quarta di campionato, contro la Lazio realizzò una doppietta nella sconfitta per 2-3, diventando a 16 anni e 112 giorni, il più giovane calciatore a realizzare una doppietta in Serie A, battendo il precedente primato stabilito da Silvio Piola. A gennaio 2018 arriva la grande occasione: a soli 17 anni, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, lascia il Genoa e si trasferisce al Monaco. L’enfant prodige però, a causa di numerosi infortuni, non riesce a trovare la giusta continuità nel Principato: nelle sue quattro stagioni in Ligue 1, totalizza 22 presenze e 2 gol. Adesso per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A con il Milan che è pronto ad investire su di lui: una buona opportunità per crescere dietro a due big come Ibra e Giroud. A 21 anni Pellegri ha ancora grandi margini di miglioramenti e può essere una vera sorpresa per i rossoneri.

Foto: Twitter Monaco