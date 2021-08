Footmercato (ore 12.15): il Milan vuole Pellegri, contatti con il Monaco

Pietro Pellegri e il Milan. Arriva una indiscrezione dalla Francia, targata Footmercato, con orario 12.15. Secondo la fonte francese sono in corso contatti tra il club rossonero e il Monaco, per l’attaccante casse 2001. Pellegri sarebbe il profilo giovane che Maldini e Massara starebbero cercando dopo il naufragio dell’operazione Kaio Jorge.

Ovviamente citiamo la fonte, che ha la primogenitura della notizia, in attesa di ulteriori sviluppi. Le fonti andrebbero citate sempre, non soltanto quando occorre giustificare brutte figure fatte in relazione ad Emerson Palmieri-Napoli, visto che l’esterno del Chelsea (come anticipato ieri) è destinato al Lione.

Pellegri è al Monaco dal 2018, quando venne acquistato dai monegaschi dal Genoa, a soli 17 anni, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Foto: Twitter personale