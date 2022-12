Pelé su Instagram: “Voglio tranquillizzare tutti. Proseguo il mio trattamento come sempre. Ogni vostro messaggio mi dà forza”

Pelé ha pubblicato sui social un post, con la foto del referto medico dell’Ospedale Albert Heinstein dove è in cura. Il bollettino, pubblicato pochi minuti fa, che tranquillizzava sulle condizioni della leggenda del calcio brasiliano.

Lo stesso Pelé, ha scritto, a margine, le seguenti parole: “Amici miei, voglio tranquillizzare tutti e mantenere con il pensiero positivo. Sono forte, ho molta speranza e seguo il mio trattamento come sempre. Voglio ringraziare tutto il personale medico e infermieristico per tutto lo zelo che sto ricevendo. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo da voi, che arriva il mondo intero, mi tiene pieno di energie. E guardare anche il Brasile ai mondiali! Grazie mille per tutto”.

Foto: Instagram figlia Pelé