Il comunicato sulle condizioni di Pelé: “Lo stato di salute rimane stabile. Ha risposto bene alle cure”

Sono stabili le condizioni di Pelé. L’ex attaccante brasiliano, dopo la grande paura delle scorse ore, reagisce bene alle cure, come spiega l’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove O’ Rei è ricoverato e in cura: “Pelé è ancora in cura e il suo stato di salute rimane stabile. Ha avuto una buona risposta alle cure per le infezioni respiratorie e non è peggiorato nelle ultime 24 ore”.