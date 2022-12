Pelé mito immortale in Brasile: Maracanã illuminato in suo onore

Il Brasile sta vivendo ore di lutto nazionale per la dipartita dello storico campione Pelé, simbolo calcistico e non per nuove e vecchie generazioni. In occasione di questo triste avvenimento, Rio De Janeiro omaggia uno dei simboli del Paese con l’illuminazione del Maracanà e della statua del Cristo Redentore. Numerose inoltre sono le visite alla statua dedicata a Pelé, simbolo di forte appartenenza e vicinanza alla figura più importante del calcio brasiliano e non solo.

foto: profilo Instagram ufficiale Pelé