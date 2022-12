La Serie A annuncia: “Un minuto di silenzio in ricordo di Pelé”

Come prevedibile la Lega Serie A ha disposto, attraverso un comunicato ufficiale, che venga rispettato un minuto di silenzio prima di ogni gara in ricordo del compianto Pelé. Questo il testo completo: “In occasione di tutte le gare amichevoli in programma dalla giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e della sedicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso ieri all’età di 82 anni”.

foto: profilo Facebook ufficiale Serie A