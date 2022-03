Pelè dimesso dall’ospedale: era stato ricoverato il 13 febbraio

La stella del calcio brasiliano Pelé è stato dimesso dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era stato ricoverato lo scorso 13 febbraio per effettuare un ciclo di cure rese necessarie dopo l’operazione per rimuovere un tumore al colon a cui era stato sottoposto lo scorso settembre. Già al momento dell’ingresso nella struttura sanitaria l’ex giocatore aveva rassicurato i tifosi in apprensione per le sue condizioni di salute, dichiarando che si trattava di interventi di routine al quale si era detto abituato.

A rendere nota la notizia è stato lo stesso ospedale brasiliano.

Foto: Instagram Pelé