Pelé, nuovo ricovero in ospedale: “Amici, è la routine”

Il tre volte campione del mondo Pelé ha annunciato sui propri social un nuovo ricovero in ospedale a San Paolo. “Amici, come sto facendo ormai mensilmente, vado in ospedale per continuare con le cure, è la routine e spero ci siano i popcorn per assistere al Super Bowl” (giocato la notte scorsa negli Stati Uniti, ndr)”, ha postato il brasiliano in riferimento ad un cancro al colon riscontrato lo scorso anno.

Lo scorso autunno, l’81enne O Rei è stato anche operato. Dopo quell’intervento, ha effettuato diversi altri ricoveri, in alcuni casi per sottoporsi a chemioterapia.

FOTO: Instagram figlia di Pelé