Pedro dalla Roma alla Lazio: ecco perché è una svolta clamorosa

Pedro dalla Roma alla Lazio: un’operazione clamorosa. E spieghiamo perché: in tempi recenti non c’era stato alcun tipo di rapporto di calciomercato tra i due club club rivali. Per rintracciare una simile operazione, ovvero un trasferimento da una sponda all’altra della Capitale, bisogna andare a ritroso fino al 1985 quando il portiere Astutillo Malgioglio, riserva della Roma decise di accettare la proposta della Lazio e alla fine non fu un successo. Quattro anni prima, Carlo Perrone lasciò la Lazio per andare alla Roma. Insomma, stiamo parlando di 40 anni fa e proprio per questo il trasferimento di Pedro verrà ricordato come uno dei momenti più sorprendenti dell’intera sessione di calciomercato.

Foto: Twitter Roma