Pedro alla Lazio: ci siamo. La formula definitiva. Pronte le visite

Pedro alla Lazio in poco più di 24 ore. Ieri vi abbiamo raccontato la clamorosa svolta, dopo gli aggiornamenti di poco fa, possiamo aggiungere che l’accordo tra Roma e Lazio è stato trovato. L’attaccante spagnolo non risolverà il contratto con il club giallorosso ma sarà una cessione diretta alla Lazio.

Costo dell’operazione: zero Euro. La Roma aveva intenzione di cedere Pedro in Italia, proprio per non perdere i benefici del Decreto Crescita: nelle ultime settimane c’era stato un sondaggio del Genoa, ma era finita lì. Adesso non si tratta che aspettare gli ultimi passaggi, ripetiamo: operazione senza risoluzione, che la rende ancor più clamorosa, perchè si tratta di un passaggio diretto dalla Roma alla Lazio. Siamo ormai agli ultimi passaggi burocratici, in attesa delle visite, che poi porteranno Pedrito a riabbracciare Maurizio Sarri.

Foto: Sito Chelsea