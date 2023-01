PEDRO PORRO DA LISBONA: LA CLAUSOLA SPAVENTA, MA IL FUTURO NON ASPETTA

Pedro Porro si candida a diventare il protagonista di una nuova vicenda di mercato, cosa scatenerà mai l’interesse dei grandi club? Il classe ’99 nato in Spagna, passato prestissimo tra le mani del connazionale Pep Guardiola, vanta già due trofei in bacheca (campione di Portogallo e vittoria in Coppa di lega portoghese) e una clausola rescissoria da pochi spiccioli: soltanto 45 milioni per portarlo via dallo Sporting Lisbona, club proprietario del cartellino. In Spagna, cresce all’interno delle giovanili di Rayo e Girona, nell’estate del 2019 però lo acquista il Manchester City per una cifra pari a 12 milioni di euro. Non si registra però nessuna presenza con la maglia dei Citizens perché il ritorno in Spagna fu immediato, grazie al prestito al Real Valladolid.

Pedro Porro è un centrocampista che fa della fascia destra il suo habitat naturale, potendo agire anche come terzino sulla stessa, stabilmente allo Sporting Lisbona dal 2020, conta all’attivo 63 presenze e 7 reti, oltre a una manciata di comparse anche nell’attuale edizione della Champions League.

Il mercato ora ha acceso i fari sul suo talento, Pedro Porro è divenuto oggetto del desiderio di Juventus e Tottenham su tutte. Gli Spurs avrebbero offerto 35 milioni di euro, la distanza però dal valore della clausola rescissoria appare eccessiva, cifra che però terrebbe lontano anche il club torinese. Il centrocampista spagnolo però potrebbe attirare l’attenzione anche di nuove pretendenti, il valore di mercato è andato crescendo nelle ultime due stagioni e non sarà facile. Nel frattempo, lo Sporting Lisbona scenderà in campo questa sera contro il Vizela, la presenza in campo di Porro potrebbe essere un indizio sul futuro?

Foto: Twitter Pedro Porro