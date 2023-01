Amorim (all. Sporting): “Porro ed Ewards via solo se pagano la clausola”

Durante l’intervista concessa a Record, il tecnico dello Sporting CP, Ruben Amorim, ha così avvertito le pretendenti di Pedro Porro e Marcus Edwards: “Non siamo un campionato attraente come gli atri, non possiamo pagare gli stessi stipendi e questo è un problema. Anche rispetto ai club portoghesi noi abbiamo questa difficoltà, ma loro partiranno solo per la clausola. Siamo pronti. Conosciamo la quantità di offensive per Porro ed Edwards, qui nessuno è cieco, ma il mercato è quello che è”.

Foto: Instagram Porro