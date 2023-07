Pedro: “Ho sempre messo in prima fila la Lazio. Vincere lo scudetto non è impossibile”

Dopo il rinnovo, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, Pedro ha commentato così il prolungamento del contratto con la Lazio: “Il calcio sta cambiando, molti calciatori sposano altri campionati. A volte è difficile dire no, ho sempre messo in prima fila la Lazio. Ringrazio il presidente Lotito e mister Sarri per la fiducia. L’obiettivo di quest’anno? Vincere un trofeo non è impossibile, vincere lo scudetto non lo è. Tutto è possibile, se lo ha fatto il Napoli possiamo farlo anche noi”.

Foto: Instagram pedro