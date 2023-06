L’indiscrezione: Pedro e la Lazio, due mesi dopo. L’accordo è sempre più vicino

Ne avevamo parlato due mesi fa, adesso possiamo aggiungere: Pedro ha sciolto qualsiasi tipo di riserva per la sua permanenza alla Lazio dopo due stagioni molto proficue e ricche di soddisfazioni. Sarà un rinnovo più caro perché decadono i benefici del Decreto Crescita (la Roma lo liberò per la Lazio due estati fa proprio per non rimetterci) e quindi bisognerà fare qualche sacrificio in più. Si sta ragionando su un rinnovo biennale oppure su un annuale con opzione. La trattativa procede bene, accordo sempre più vicino.

Foto: Instagram Pedro