Pedro: “Giocare per il Flamengo è una grande opportunità, un’emozione unica. Mancano alcuni dettagli, ma sono felice”

Pedro è ormai un nuovo giocatore del Flamengo, manca solo l’ufficialità. Come vi abbiamo raccontato, l’attaccante è partito ieri sera per il Brasile, lasciando la Fiorentina dopo appena sei mesi. Quest’oggi, ai microfoni di Lance, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “L’emozione è molto grande, ci sono grandi probabilità che mi trasferisca al Flamengo. Non ho ancora firmato, mancano alcuni dettagli come gli esami medici, ma l’aspettativa è molto alta. Sono molto felice e motivato per questa stagione. Sicuramente giocare per il Flamengo è una grande opportunità e mi manca Rio de Janeiro. Mancano questi dettagli che vi ho detto, ma lavoriamo per essere apposto e passare un grande anno“.