Tutto confermato: Pedro in viaggio verso il Brasile, il Flamengo lo aspetta

Pedro al Flamengo: tutto confermato. Come raccontato nei giorni scorsi, l’attaccante tornerà in Patria per giocare con il club rossonero, campione in carica in campionato e in Copa Libertadores. Pedro ha lasciato la Fiorentina ed è già in viaggio verso il Brasile. Nelle prossime ore firmerà il contratto con il Mengão. A seguire il tweet dell’ex Fluminense:

https://twitter.com/Pedro9oficial/status/1217886974628986882?s=20

Foto: Fiorentina Twitter