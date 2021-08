Pedro-Basic: la Lazio ha due carte in mano. Ma ora serve la terza

La Lazio ha due carte già in mano: Pedro e Toma Basic. Quest’ultimo è arrivato in serata a Ciampino e sarà pronto per le visite domattina alle 8. Un colpo di qualità per il centrocampo biancoceleste, un colpo che consentirà a Sarri di gestire nel migliore dei modi le rotazioni perché il croato può giocare sia davanti alla difesa che da mezz’ala.

Adesso manca almeno una terza carta e molti indizi, come vi raccontiamo da mesi, portano a Filip Kostic, esterno in uscita dall’Eintracht Francoforte. Nelle ultime settimane Kostic ha avuto altre proposte ma sta aspettando la Lazio.

E’ un’operazione collegata all’uscita di Kamenovic che non a caso il club di Lotito ha tenuto in stand by in attesa di una sistemazione. Il Genoa è una possibilità, ma ce ne sono altre all’estero. Ricordiamo che, a termine di regolamento, la Lazio non può prestare Kamenovic per liberare lo slot ma deve fare in modo che ci sia il tesseramento di un’altra società. E questo passaggio libererebbe Kostic.

Foto: TwitterEuropaLeague