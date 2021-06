Esclusiva: Kostic, l’Inter aspetta. La Lazio prova il grande colpo

La Lazio vuole prendere un grande esterno offensivo e lo ha individuato in Filip Kostic, 29 anni il prossimo novembre, punto di forza dell’Eintracht Francoforte. Lo stesso esterno è stato accostato all’Inter ed è molto gradito alla società nerazzurra, solo che al momento non ci sono le condizioni per chiudere l’operazione.

Tutto questo perché Kostic (scadenza contratto 2023) ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni. Tanti? Certo, ma la Lazio potrebbe decidere di sacrificare Correa che ha mercato in Inghilterra (piace anche a Fabio Paratici, fresco di nomina al Tottenham, che avrebbe voluto portarlo alla Juve) e che è attualmente impegnato in Copa America.

La Lazio chiede almeno 30 milioni per Correa. L’attaccante evidentemente non è l’ideale per il 4-3-3, per questo ha puntato Kostic. E nei prossimi giorni, prima del weekend, potrebbe esserci un incontro proprio con i rappresentanti dell’Eintracht. Kostic gioca anche come esterno offensivo, ha gamba e grande qualità, impressionò Sarri quando lo affrontò alla guida del Chelsea in Europa League.

Foto: Twitter Uefa Europa League