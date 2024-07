Pedri risponde a Kroos: “Grazie del messaggio, sono cose che succedono. Resto in Germania a sostenere la mia Spagna”

Pedri, centrocampista del Barcellona e della Spagna, ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha risposto alla lettera di Toni Kroos, che si scusava di avergli procurato un grave infortunio nel corso dell’ultima gara tra Germania e Spagna: “Grazie per il messaggio” – ha scritto – “questo è il calcio e sono cose che succedono”

Ecco il suo messaggio completo: “Sono venuto in Germania per Euro2024 e resterò qui, fino alla fine. Perché il sogno, non ne dubito, continua. Questo è è il momento di incoraggiare e contribuire in un altro modo a questa grande famiglia che è La Roja. Il vostro sostegno e quello di tutti voi è incredibile. Il momento più difficile è passato e ora inizia la strada del ritorno, per ritrovare presto il pieno delle forze con l’FC Barcelona. Grazie Toni Kroos per il tuo messaggio. Questo è il calcio e sono cose che succedono. La tua carriera e il tuo record rimarranno per sempre. Voglio solo dire un’altra cosa. Forza Spagna!”.

Foto: Instagram Spagna