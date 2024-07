La lettera d’addio di Toni Kroos: “È stato davvero speciale”, poi si scusa con Pedri

Toni Kroos ha giocato, ieri contro la Spagna, l’ultima partita della sua straordinaria carriera. Il centrocampista tedesco ha voluto ringraziare i suoi compagni di nazionale ed i tifosi, dedicando loro una commovente e lunga lettera d’addio, pubblicata sui propri profili social. Ecco le sue parole: “29/9/2023. Squilla il mio telefono. Chi mi chiama: Julian Nagelsmann. Motivo: tornare in Nazionale. Il primo pensiero nella mia mente: ‘Non essere stupido!’ Il primo pensiero nel mio cuore: ‘Cazzo, sì!’ E il mio cuore ha deciso. Il mio primo pensiero questa mattina del 6/7/2024: ‘Sono contento di averlo fatto’. Nonostante tutta la tristezza e il vuoto dal fischio finale di ieri. Ho visto nella squadra sempre di più di quello che ha mostrato negli ultimi anni, ma non mi aspettavo che in così poco tempo fosse possibile avere una possibilità davvero realistica per il titolo e di essere di nuovo lassù con i migliori! Ecco perché sono così orgoglioso di quello che ha fatto questa squadra! E tutta la Germania può esserlo di nuovo. Un ringraziamento speciale a voi, che avete reso questa cosa straordinaria. A livello personale, vorrei ringraziarvi per il calore e il vero affetto nelle ultime settimane. È stato davvero speciale. E infine una richiesta. Ora che la Germania si è ripresa: non mollate! Aiuta brutalmente se li sostenete anche nei momenti difficili! Perché una cosa vi posso assicurare: questo è un gruppo di grandi persone che fanno di tutto per avere successo! La Germania è di nuovo la Germania!!!! Ecco perché è ancora molto importante per me scusarmi con Pedri e augurargli di guarire presto. Ovviamente, non era mia intenzione farti male. Ti auguro una pronta guarigione e tutto il meglio. Sei un grande giocatore”.

Foto: Instagram Kroos