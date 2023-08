Marcus Pedersen sarà un nuovo terzino del Sassuolo. Il terzino olandese – come anticipato – ha completato quest’oggi le visite mediche e domani firmerà il contratto che lo legherà ufficialmente al club neroverde. Il classe 2000 arriva dal Feyenoord per un’operazione – come già raccontato– da un milione di prestito, 6 milioni per l’obbligo di riscatto e un milione di bonus.

Foto: Instagram Pedersen