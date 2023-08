Marcus Pedersen sarà un nuovo terzino del Sassuolo. Pochi minuti fa è stato raggiunto l’accordo tra il Feyenoord e il club emiliano per il calciatore classe 2000. Operazione da un milione di prestito, 6 milioni per l’obbligo di riscatto e un milione di bonus. Adesso le ultime formalità burocratiche, poi Pedersen potrà mettersi a disposizione di Dionisi. Un colpo molto interessante per il Sassuolo.

Foto: Instagram Pedersen