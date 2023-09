Pazienza in pole da stamattina: l’Avellino ha scelto l’erede di Rastelli

sarà il nuovo allenatore dell’. Era lui il nome prescelto e che avevamo indicato stamattina , tra tanti candidati (alcuni mai contattati) accostati al club irpino. Avevamo spiegato che ci sarebbero stati altri nomi in ballo, non quelli attribuiti (Delio Rossi e Gallo mai in corsa, dopo il no Pippo Inzaghi e Javorcic), tuttavia con Pazienza in cima alla lista. La chiusura con l’ex Cerignola è prevista entro stasera, contratto fino al 2025. Pazienza era stato contattato dalla nuova Reggina, ma aveva preso tempo probabilmente perché aspettava una chiamata dalla Serie C che è arrivata. E così l’Avellino ha confermato Rastelli per due partite, non avrebbe voluto pagare la penale che adesso dovrà riconoscere secondo quanto pattuito a suo tempo: un altro anno di contratto in caso di esonero. Una tassa altissima…Foto: sito ufficiale Siracusa