L’indiscrezione: Rastelli-Avellino, è già finita. No di Inzaghi e Javorcic

Tra Massimo Rastelli e l’Avellino siamo già ai titoli di coda. La sconfitta di Castellammare, la seconda in due partite di campionato, ha lasciato il segno. L’esonero è scritto, tra poco ci sarà una riunione, ma sarebbe sorprendente se si andasse avanti in assenza di fiducia da parte del club. L’esonero sarebbe (sarà) un prezzo salatissimo da pagare perché porterebbe a un rinnovo automatico del contratto in base ad accordi già sanciti quando Rastelli tornò in Irpinia. L’Avellino ha sondato Pippo Inzaghi e Javorcic senza ricevere la disponibilità. Pazienza (che fin qui non ha aperto alla nuova Reggina, come raccontato ieri) è un nome da seguire, non l’unico.

Foto: Instagram AVellino