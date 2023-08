Pavard insiste: il francese non si è allenato con il Bayern

Dopo le parole di Thomas Tuchel, c’è un nuovo aggiornamento su Benjamin Pavard. Stando quanto riportato dalla Bild, il difensore francese, che ieri era tornato in gruppo dopo aver saltato per malattia l’allenamento di mercoledì, è nuovamente assente dalla seduta della squadra del club bavarese. Pavard sta spingendo per lasciare la Baviera e raggiungere l’Italia e l’Inter, con il quale – come già raccontato – ha un accordo.

Foto: Instagram Pavard