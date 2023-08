Pavard in arrivo a Milano: “Arriva Benji l’interista”

Benjamin Pavard si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Un’operazione fortemente voluta dal calciatore che si è impuntato con il Bayern Monaco dopo aver raggiungo – come raccontato – gli accordi con il club nerazzurro. Dopo la definitiva fumata bianca arriva questo pomeriggio alle 14:36, il difensore francese è in arrivo a Milano. E tramite il suo account Instagram ha così voluto salutare i tifosi interisti: “Arriva Benji l’interista”, con tanto di tag per il club nerazzurro.

Foto: Instagram Pavard