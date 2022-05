Parolo: “Thiago Motta al Paris Saint-Germain può vincere la Champions”

Presenti negli studi di DAZN, Marco Parolo ha speso parole importanti per Thiago Motta: “Quest’anno ha fatto un capolavoro. Sembrava in bilico, ma la squadra ha sempre giocato e mostrato idee. Ha vinto con tre bellissimi gol a Udinese, la sua in questa stagione è stata una grandissima impresa. A mio avviso è destinato a grandi palcoscenici. Lo dico qui: se va al Paris Saint-Germain, vince la Champions League. Conosce l’ambiente, i calciatori riconoscerebbero il suo valore e sa porsi durante le interviste, oltre ad avere mentalità vincente“. Thiago Motta, come vi abbiamo svelato lo scorso 3 maggio, potrebbe essere l’outsider per la panchina dei parigini.

Foto: Twitter Spezia