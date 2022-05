L’indiscrezione: panchina PSG, Thiago Motta può essere l’outsider

Si parla molto, in questi giorni, del prossimo padrone della panchina del Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino è sicuro di restare, almeno a parole, ma è chiaro che – dopo l’ennesimo fallimento Champions – verranno fatte alcune valutazioni anche sul futuro di Leonardo. Antonio Conte ha bollato come fake news le notizie legate al PSG, Zidane è un obiettivo ma bisogna vedere se aspetterà o meno la Francia, il suo sogno resta quello di guidare quella Nazionale. Nelle ultime ore è emerso il nome di Joachim Low, ex ct della Germania, ma sono voci da controllare. Troppi nomi in libertà, forse, ma occhio alle sorprese. Thiago Motta lascerà lo Spezia, un trionfo assoluto malgrado il responsabile dell’area tecnica Pecini abbia provato più volte a esonerarlo, ma poi si è dovuto arrendere dinanzi all’evidenza dei fatti. La verità inconfutabile è una: i meriti di Thiago Motta nella salvezza (vicinissima) dello Spezia sarebbero tra l’80 e il 90 per cento. Confermiamo: all’interno di una corrente di pensiero dentro il PSG c’è chi lo vedrebbe benissimo su quella panchina, per il suo passato autorevole da calciatore e anche per le capacità evidenziate in questa stagione. E Thiago ha un eccellente rapporto con il presidente Al-Khelaifi. Oggi consideriamo Thiago come una mina vagante, un outsider, nella corsa all’eventuale successione di Pochettino. Il resto lo vedremo presto.

FOTO: Twitter Spezia