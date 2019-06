Ve ne avevamo parlato in tempi non sospetti, era l’11 giugno quando vi annunciammo che il Parma avrebbe riscattato Sepe dal Napoli (per una cifra tra i 4 e i 5 milioni), ottenuto il rinnovo del prestito del centrocampista Grassi e avviato l’assalto al terzino Laurini. Tre operazioni ormai completate, manca pochissimo, ci sono gli accordi di massimo.