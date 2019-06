Esclusiva: il Parma prenota Laurini. Rinnovo del prestito per Grassi. E su Sepe….

Il Parma continua a seguire Iturbe, piace sempre Karamoh, ma intanto si sta muovendo per potenziare altri ruoli. Il primo della lista per il ruolo di terzino destro è Laurini che ha un solo anno di contratto con la Fiorentina: c’è il sì del calciatore, operazione avviatissima. Procedono i discorsi con il Napoli, si viaggia verso il rinnovo del prestito del centrocampista Alberto Grassi, il Parma sta valutando la possibilità di riscattare il portiere Luigi Sepe, evidentemente soddisfatto per il rendimento della scorsa stagione.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina