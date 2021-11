Parma, fumata Iachini. Le parole su Maresca erano… parole

Tutto confermato. Già la settimana scorsa c’erano forti indizi sual, il diretto interessato – ospite di Sportitalia – aveva elegantemente cambiato discorso. Ma l’incontro con il suo avvocato, che vi avevamo anticipato , ha portato alla fumata bianca. Accordo fino al 2023 con opzione per un’altra stagione. A Iachini è stato promesso un grande mercato, torna in B un assoluto protagonista (quattro promozione in carriera) che inseguirà un’altra impresa. Evidentemente le parole del club su, totale fiducia soltanto a chiacchiere, sono state bypassate dalla necessità di un pronto intervento. Il fallimento totale di un oneroso investimento estivo, palla a Iachini.