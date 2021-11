Esclusiva: Parma, incontro in corso con l’avvocato di Iachini

La fiducia nei riguardi di Enzo Maresca non c’è più. Meglio ancora: professata a parole ma non con i fatti, il Parma sta pensando di cambiare. Ospite la scorsa settimana di Sportitalia, Beppe Iachini aveva traccheggiato e cambiato discorso quando gli avevamo chiesto dell’ipotesi Parma in Serie B. Un modo elegante per non mettere in difficoltà un collega. In realtà, proprio in questi minuti possiamo anticiparvi che è in corso un incontro tra il suo avvocato e il club emiliano per arrivare a un accordo. Di sicuro le richieste di Iachini saranno precise, il Parma dovrà in qualche modo modo accettarle. E in ogni caso quest’incontro testimonia la fine della fiducia nei riguardi di Maresca, il Parma pensa a un’altra guida.

Foto: sito Empoli