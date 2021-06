Parma, cresce l’attesa per l’ufficialità di Buffon. Secondo indizio social del presidente Krause

E’ ormai abitudine quella del presidente del Parma Kyle Krause, annunciare i nuovi acquisti con degli indizi social. Attraverso il suo profilo Twitter, il numero uno del Parma ha pubblicato una foto con un messaggio. “Lo spogliatoio sembra perfetto per la prossima stagione”. Nell’immagine si può notare la maglia di Superman, un altro indizio che conferma sempre di più l’approdo di Gigi Buffon alla squadra crociata.

The locker room is looking perfect for next season 😉

Forza Parma

💛💙 pic.twitter.com/RMWS8nbDoy

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) June 17, 2021