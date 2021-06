Esclusiva: Buffon, pressing totale e fiducia Parma! Gigi ha altre offerte e riflette. Sul ritiro…

Gigi Buffon e una tentazione sempre più forte che si chiama Parma. Per quello che sarebbe un ritorno figlio del sentimento, esattamente lì dove tutto ebbe inizio: luglio 2001 e il trasferimento dal club emiliano alla Juve. Gigi aveva 23 anni, servirono 75 miliardi di vecchie lire e la cessione a titolo definitivo di Bachini per chiudere l’operazione. Oggi Buffon ha 43 anni, li ha compiuti lo scorso gennaio, ha pensato anche alla possibilità di smettere e magari ci sta pensando ancora. Ma nelle ultime ore il pressing altissimo del Parma, soprattutto di Maresca suo vecchio compagno e nuovo allenatore dei ducali, sta portando agli effetti sperati. Non è una decisione presa da parte di Buffon, che rifletterà ancora, ma il pressing del Parma per un possibile biennale lo stuzzica a livello sentimentale (il suo primo club…) e può dargli motivazioni fortissime. Decisione nel giro di 7-10 giorni. Buffon ha ricevuto offerte dal Barcellona (come vice di ter Stegen) e da tre club turchi. Ma il Parma avanza, con fiducia: bisogna avere ancora un po’ di pazienza, comunque le basi sono molto buone.

Foto: Twitter Juve